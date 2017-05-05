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وزير السياحة يعلن موعد أسعار الحج الجديدة.. تعرف عليها
تصعيد الحجاج الى عرفات ـ الحج‎

وزير السياحة يعلن موعد أسعار الحج الجديدة.. تعرف عليها

2017-05-05 00:30:19
محيط

قال يحيي راشد وزير السياحة إن الوزارة في طريقها لوضع ضوابط الحج للعام الحالي بعد الحصة الإضافية التي منحتها المملكة لمصر، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 36 ألف تأشيرة حج للقطاع الخاص.

وأضاف راشد، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «مصر»، أن أسعار الحج هذا العام سترتفع عن العام الماضي بسبب ارتفاع سعر الدولار وهو أمر طبيعي، موضحًا أن الأسعار الجديدة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وأبدى موافقته علي الرأي الذي نادى بسحب تأشيرات الحج من منظومة “القرعة” وإسنادها إلى وزارة السياحة.

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