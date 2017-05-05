قال الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات بالمنوفية معلقاً على فيديو الرقص الشرقي الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي داخل الجامعة خلال حفل تخرج طلاب كلية التجارة بأنها فرقة فلكلور شعبي، وأنه شئ طبيعي جدا .

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة» أن الفرقة تابعة لوزارة الثقافة وهي فرقة فولكلور شعبي، موضحاً أنهم لم يتعاقدوا مع صافينار الراقصة الشهيرة

وأضاف أنها ليست المرة الأولى لاستضافة هذه الفرقة، وأنها قدمت فلكلورًا شعبيًا بمناسبة تخريج دفعة جديدة والمشاركين به ليسوا طلابًا.

يذكر أن رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أعربوا عن استيائهم الشديد بعد تداول مقطع فيديو يرصد رقص فتيات على أغان شعبية بصحبة حصان في حفلة تخرج طلاب إحدى الفرق بكلية التجارة بجامعة المنوفية في مدينة السادات، على مرأى ومسمع من أساتذة الجامعة.