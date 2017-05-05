قال الدكتور خالد فاروق العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن القانون المقدم من البرلمان ، بشأن قانون مزوالة مهنة الصيادلة، والتي بمقتضاتها تمنع تداول الأدوية مع الأطباء البيطريين مشيرا إلى أن الطبيب البيطري له طبيعة خاصة فعلي سبيل المثال يذهب إلي الفلاح في حقله لعلاج الحيوان ومن غير المنطقي ألا يتواجد معه أي دواء.

ووجه نقيب البيطرين حديثه أثناء استضافته فى برنامج«90 دقيقة» المذاع عبر فضائية« المحور» لعضو لجنة الصحة محمد سليم ، مقدم القانون ، قائلًا: أقسم بالله كنت هجيب لك جاموسة في الاستوديو ، علشان شعب مصر يعرف إزي هتحقنها في الوريد.

ورد البرلماني قائلًا: هتقولي كتكوت وهتعملي فرخة مليش علاقة بالكلام ده .