• اتش سى: يستهدف هذا النموذج خلق جيل جديد من شباب المستثمرين على دراية تامة بآليات عمل البورصة المصرية وأكثر قدرة على اقتناص الفرص الاستثمارية

• جامعة 6 أكتوبر (MSA): تقوم الأنشطة الطلابية بترسيخ المهارات والمعلومات بشكل يتوائم مع طبيعة هذا الجيل والتى تعتمد فى الأساس على السرعة والمرونة فى إتخاذ القرار

في إطار دعم القطاع الخاص لجامعات مصر وإيماناً منها بدور القطاع في دعم مهارات طلاب الجامعات بما يتوافق مع الاحتياجات العملية للسوق المصري، تشارك شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية في رعاية نموذج محاكاة البورصة المصرية الثامن لكلية علوم الإدارة بجامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والاداب (MSA) وذلك من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية التى تتناول مبادىء الاقتصاد والاستثمار فى البورصة. تقوم فكرة النشاط على تنظيم نموذج مصغر للبورصة المصرية يقوم من خلاله الطلاب بالتعرض لعدد من المواقف بهدف محاكاة سوق الأوراق المصرية الفعلى وتقييم أداء الطلاب على مدار مدة النموذج. يتضمن البرنامج التدريبى سلسلة من المحاضرات وورش العمل التى صممت خصيصاً لتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم بالشكل الذى يضمن رفع مستوى المعرفة والخبرة العملية لدى الطلاب فيما يخص سوق تداول الأوراق المالية وكيفية التعامل مع آليات السوق والتعرف على أهم القضايا الخاصة بالاستثمار داخل البورصة كشروط إدراج الشركات داخل البورصة والتعريف بالأدوات المالية المختلفة وأهمية تطبيق أفضل ممارسات القيد والإفصاح.

يشارك في البرنامج التدريبي أكثر من 300 طالب وطالبة من الجامعة وتأتى مشاركة إتش سى من خلال تنظيم ثلاث محاضرات تهدف إلى نقل الخبرات العملية للطلاب مع التركيز على ثلاث محاور أساسية هى: التعريف بالبورصة ونشأتها، التحليل الفني لسوق الأوراق المالية المصري مع عرض لأهم المستجدات الخاصة باستخدام الأدوات المالية المختلفة وكيفية إدارة المحافظ المالية ودور البنوك الاستثمارية فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

قال السيد حسن شكري العضو المنتدب – شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية – “تأتى هذه المبادرة في إطار حرص شركة اتش سي على أن يكتسب طلبة الجامعات المهارات العملية وتعزيز قدراتهم للعمل داخل البورصة وهم على وعي تام بآليات سوق الأوراق المالية وأهميته كوسيلة تمويلية للمؤسسات والأفراد والشركات”.

وأضاف شكري لقد قمنا على مدى الأعوام السابقة بدعم نموذج محاكاة البورصة المصرية فى عدد من الكليات والجامعات المصرية ونشرف بالتعاون هذا العام مع جامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. يأتى اهتمامنا بمثل هذه الأنشطة فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركة والتى تستهدف خلق جيل جديد من شباب المستثمرين أكثر قدرة على اقتناص الفرص الاستثمارية. فسوق رأس المال يعتبر مرآة عاكسة للاقتصاد القومي، ويشكل أداة هامة ومؤثرة لتنمية النشاط الاقتصادى، وتحريك المدخرات إلى قنوات استثمارية مختلفة مما ينعكس بالإيجاب على اداء الاقتصاد ككل. وفى هذا الإطار تلعب هذه الأنشطة دوراً هاماً وحيوياً فى تقليص الفجوة بين مؤهلات خريجى الجامعات واحتياجات سوق العمل فيما يخص استخدام الأدوات المالية مما يخلق منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وقال دكتور حليم عميرة أستاذ علوم التمويل – جامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – أن برنامج المحاكاة ينقسم الى مرحلتين الأولى تتمثل في إطار نظري يقوم بتقديمه خبراء متخصصون بهدف رسم الصورة الذهنية عن التحليل المالي الأساسي والفني وصناديق الاستثمار والتداول الإلكتروني وعن آليات عمل البورصة بشكل عام. كما أضاف: “يشرف برنامج هذا العام حضور نخبة من الخبراء في مجال سوق الأوراق المالية، يأتى على رأسهم .. الأستاذ محمد السعيد مدير إدارة التحليل الفني بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والأستاذ هيثم يوسف نائب مدير مبيعات الأفراد”.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج تتضمن تقسيم الطلاب الى مجموعات متخصصة تحاكى كل منها دوراً مشاركاً فى سوق المال سواء على مستوى المستثمرين أوالسماسرة أوبنوك الاستثمار وتقوم كل مجموعة على مدار مدة المؤتمر بتطبيق أساليب الاستثمار المختلفة في تكوين المحافظ المالية المتنوعة وتداول الأوراق المالية داخل قاعة مصغرة تحاكى البورصة المصرية.

هذا وقد أعربت الدكتورة نوال الدجوى – رئيسة مجلس الأمناء– عن تقديرها العميق وفخرها بالشباب القائمين على تنظيم فاعليات هذا الحدث حيث انه يبرز نقاط القوة لدى الشباب المصري وما لديه من قدرات وطاقات فعالة يمكن تطويعها لخدمة المجتمع إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل. كما أكدت على دور الجامعة فى دعم الأنشطة الطلابية لما لها من تأثير فعال على ترسيخ المهارات والمعلومات بالشكل الذى يتوائم مع طبيعة هذا الجيل والتى تعتمد فى الأساس على السرعة والمرونة فى الاداء وإتخاذ القرارات. لذا اهتمامنا من خلال هذا النموذج بتوضيح أفضل الممارسات الخاصة بالتداول الالكترونى لتتماشى مع طبيعة هذا الجيل واحتياجاته. ونوهت أن الجامعة تضع الطالب نصب أعينها فتهتم بشكل مكثف بكل ما يضمن نقل الخبرات العملية له وجعله أكثر قدرة على العمل والمنافسة داخل سوق العمل مما يسهم فى بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبية.