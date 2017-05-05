قال الفنان حمدي الميرغني، إنه أصغر حاصل على ماجستير حقوق في مصر، وهو في الـ22 من عمره، مضيفًا: “كنت خايف أهلي يرفضوا التمثيل فاجتهدت في مجالي”.

وأضاف “الميرغني”، خلال استضافته ببرنامج “عيش الليلة” على فضائية “DMC” بصحبة “ويزو” و”أوس أوس” نجوم “مسرح مصر”، “كان نفسي أبقى زي أبو شقة”، ليعقب “أوس أوس”: “أنا دخلت كلية تجارة عشان قريبة من البيت وكنت عايز أدخل المسرح”.

وأوضحت “ويزو”، أنا خريجة كلية تربية قسم كيمياء، وعملت مدرسة كيمياء لمدة 3 سنين، مشيرة إلى أنها دخلت مجال التمثيل من خلال مسرح الجامعة.