كشف حمادة أنور المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن السبب وراء اقتراح الزمالك على اللجنة المنظمة للبطولة العربية التي ستقام في مصر في الفترة ما بين 20 يوليو إلى 5 أغسطس بالقاهرة والإسكندرية بزيادة عدد اللاعبين المقيدين في قوائم الأندية المشاركة في البطولة من 23 إلى 30 لاعبا..وقال ” العدد الحالي لقائمة الزمالك على المستوى المحلي تضم 30 لاعبا ، كما أن الأندية مرتبطة بعقود مع كافة اللاعبين في القائمة المحلية ويجب الاستفادة منهم.

وأضاف المدير الادارى فى تصريح لموقع نادى الزمالك رد الجزائري محمد روراوة رئيس ورشة العمل على الاقتراح بأنه يتم قيد 23 لاعبا فقط في قوائم المنتخبات خلال البطولات القارية و أوضحت له أن المنتخبات لا تسدد قيمة عقود للاعبين عكس الأندية .

وأكد المدير الإداري للزمالك اتفق ” مندوبا الهلال والمريخ السودانيان مع طلب الزمالك وتمسكا بزيادة القوائم “..وقامت لجنة البطولة العربية بتحديد يوم 9 يوليو المقبل كآخر موعد لقيد أسماء اللاعبين المشاركين في البطولة.

تستضيف مصر البطولة العربية للأندية بمشاركة 12 من الفرق من الدول العربية.