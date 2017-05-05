وجه حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر للاعبي الفريق، عقب الفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في الوقت بدل الضائع، مما يدل على إصرارهم وعلى تفانيهم ؛ من أجل الحصول على الثلاث نقاط، والحفاظ على فارق النقاط بين الأهلي وأقرب منافسيه.

وأضاف البدري أن هناك أخطاء دفاعية ظهرت في أداء الفريق خلال مباراة الجيش، لافتا إلى أن الجهاز الفني سيعمل على تلافيها خلال الأيام المقبلة.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن التغييرات التي أجراها خلال مباراة الجيش بمشاركة ميدو جابر ومؤمن زكريا وعمرو جمال، كانت مؤثرة ونجحت في حسم النتيجة لصالح الفريق، موضحا أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كبيرة وإصرار على تحقيق الفوز حتى الدقيقة الأخيرة.

وأكد البدري أن لقب الدوري لم يحسم حتى الآن، خصوصا أن الفريق لديه مباريات مهمة في الأيام المقبلة سيسعى للفوز بها؛ من أجل الاقتراب أكثر من لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي وقال أن الفريق سيبدأ استعداداته لمباراة زاناكو الزامبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب مواجهة النصر للتعدين المقبلة بالدوري.

وختم البدري تصريحاته مؤكدا أن مشاركة الفريق في البطولة العربية، بعد مشاورات مع رئيس النادي قائلا: أتفهم أهمية البطولة لمصر، وضرورة مشاركة الأهلي للمساهمة في نجاح البطولة التي تقام بعد غياب طويل .

وقال أحمد أيوب ، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن روح النادي وراء تحقيق الفوز على طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس في مسابقة الدوري الممتاز .

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الفوز رغم أنه جاء متأخرا، وفي الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباراة، إلا أنه يعكس الروح القتالية لدى اللاعبين طوال المباراة.

وقال الفريق استعاد توازنه بشكل جيد بعدما أجرى الجهاز الفني عددا من التغييرات الهجومية التي منحت الفريق قوة إضافية في الخط الأمامي، وأشار إلى أن المنافسة على لقب الدوري مازالت قائمة في الملعب.

وألمح أيوب إلى أن الفريق سيخوض مباريات قوية وصعبة للغاية؛ حتى نهاية الدور الثاني لمسابقة الدوري، لافتًا إلى أن غياب سعد سمير مدافع الفريق ترك أثرا في المباراة في الوقت الذي أشاد فيه بأداء اللاعبين بغض النظر عن بعض الأخطاء التي شهدتها المباراة.

وأضاف المدرب العام للفريق أن كل الفرق تؤدي بشكل دفاعي أمام الأهلي، وتلعب على الكرات المرتدة، إلا أن فريق طلائع الجيش أدى بشكل جيد وقدم مباراة قوية، وأشار إلى أن ميدو جابر كان موفقا للغاية في أدائه بعد نزوله بديلًا في الشوط الثاني.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، لاعبي الفريق راحة من المران غدا، الجمعة؛ تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق، بسبب ضغط المباريات.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق مرانه عصر السبت المقبل؛ استعدادا لمباراة النصر للتعدين والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، ليرفع الفريق رصيده إلى 71 نقطة، في صدارة جدول الدوري الممتاز.