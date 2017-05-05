ذكرت وسائل إعلام أردنية ، أن تفجيرا وقع مساء اليوم الخميس في الداخل السوري بمخيم الرقبان الحدودي مع الأردن ، مخلفا ما لا يقل عن 4 قتلى وفق تقديرات أولية .

ونقل موقع “هلا أخبار” الإخباري الأردني ، عن مصادر مطلعة ، قولها إن التفجير وقع في سوق للماشية على أطراف مخيم الرقبان في العمق السوري ، موضحة أن هناك اطلاق نار كثيفاً يُسمع عن بعد يُعتقد أنها اشتباكات بين فصائل متنازعة في الداخل السوري.

وأشارت المصادر إلى تقديرات أولية تفيد بوقوع 4 قتلى على الأقل وعدد من المصابين، فيما يشهد المخيم توتراً مع وجود ارهابيين بداخله.

وشددت المصادر على أن ما يجرى بعيداً عن الحدود الأردنية.