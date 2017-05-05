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حدث فى مثل هذا اليوم 5 مايو .. تنصيب الأمين باي بن محمد الحبيب ملكاً لتونس
باي بن محمد الحبيب ملكاً لتونس

حدث فى مثل هذا اليوم 5 مايو .. تنصيب الأمين باي بن محمد الحبيب ملكاً لتونس

2017-05-05 10:33:48

1818 - مولد كارل ماركس، فيلسوف ألماني.

1893 - انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مسبب كساد اقتصادي كبير.

1916 - الولايات المتحدة الأمريكية تغزو الدومينيكان.

1931 - تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الجزائر.

1941 - استقلال إثيوبيا.

1943 - تنصيب الأمين باي بن محمد الحبيب ملكاً لتونس.

1955 - استقلال ألمانيا الغربية.

1980 - القوات الخاصة البريطانية تقتحم السفارة الإيرانية في لندن.

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