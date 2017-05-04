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وكيل وزارة الصحة بقنا يعقد اجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات بالمحافظة
محافظة قنا

وكيل وزارة الصحة بقنا يعقد اجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات بالمحافظة

2017-05-04 23:52:42
خاص: محيط

عقد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري اليوم اجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية بقاعة الاجتماعات بمديرية الصحة بقنا لاستعراض الوضع الصحي القائم بمستشفيات المحافظة وسبل التطوير في الخدمة المقدمة للمواطنين علي كافة الأصعدة .

وقال وكيل وزارة الصحة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات كل مستشفي علي حده واستكمال الأطقم الطبية بكل المستشفيات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمترددين عليها مؤكدا علي توافر كافة الأدوية والأمصال بمختلف المستشفيات علي مستوي المحافظة .

وأضاف أن الوزارة تدرس جديا عملية تطوير مستشفيي نقادة والوقف في عمليات التطوير الشاملة والتي تهدف إلي الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة ، مشيرا إلي أن عمليات الإحلال والتجديد تجري حاليا بـ 3 مستشفيات هي : أبوتشت ونجع حمادي ودشنا ، بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.

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