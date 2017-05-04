وافق مجلس إدارة بورتو جروب على تعيين الدكتور محمد مكاوى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، بعد أن تقدم منصور عامر مؤسس بورتو جروب باستقالته باجتماع مجلس إدارة المجموعة اليوم.

وقال منصور عامر، في المؤتمر الصحفى الذي عقدته المجموعة اليوم: إنه حان الوقت لإتاحة الفرصة لقيادة جديدة للمجموعة لتحقيق الإستراتيجية التنموية المتنوعة، في قطاعات التطوير العقارى والأسواق التجارية والفنادق والمستشفيات والتعليم.

وأشار إلى أنه ظل على رأس المجموعة وفي نفس الوقت رئيسا لمجموعة عامر القابضة وكليهما في البورصة، وأن ذلك كان على سبيل الاستثناء لحين تثبيت دعائم المجموعة الجديدة بورتو جروب.

ويضم المجلس كلا من محمد سيد محمد عبد الرزاق نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد الأمين رجب أحمد جمعة، وعمر منصور عبد المجيد عامر أعضاء غير تنفيذيين من علاء الدين أحمد لطفى سماحة ونور الدين مصطفى محمد سليم ومحمد عصام الدين السيد غراب أعضاء مجلس إدارة غير مستقلين.

يذكر أن الدكتور محمد مكاوي كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، ويمتلك خبرات عديدة في إدارة الأعمال والبيزنس من أمريكا الى الشرق الأوسط.