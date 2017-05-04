كشفت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، عن وفاة 16 شخصا من جملة 973 حالة إصابة بالإسهال المائي، في ولاية النيل الأبيض المتاخمة لجنوب السودان.

وقام فريق من وزارة الصحة الاتحادية بقيادة الوزير بحر إدريس أبوقردة، بجولة ميدانية في المناطق المتأثرة بالمرض في الولاية بمحليات الدويم، القطينة، قلي وكوستي.

وعقد مجلس تنسيق الخدمات الصحية، اليوم الخميس بعاصمة الولاية مدينة ربك، اجتماعا برئاسة الوزير، حيث استعرض المجلس تقريراً مفصلاً عن الوضع الراهن لحالات الإسهال المائي التي ظهرت منذ 8 أبريل الماضي .

و ذكر التقرير بأن عدد حالات الإصابة بكل محليات الولاية بلغ 973 حالة توفى منهم 16 شخصا ، مبرزا أن الوزارة وضعت 5 محاور للتعامل مع الطوارئ ، تشمل الترصد المرضي، تقديم الأدوية ، تعزيز الصحة، كلورة مياه الشرب والتوعية الصحية.

وأكد وزير الصحة ، انحسار حالات الاسهال المائي ، وأن الأوضاع الصحية مطمئنة تماما، منوها إلى أن التحدي مازال قائما ، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهد في التوعية والتثقيف الصحي وكلورة مياه الشرب خارج شبكة المياه.

وقال “نعول على تطوير الصحة من خلال مجالس التنسيق الصحي الولائية واشراك كل الجهات ذات الصلة”.

من جانبه ، أشاد والي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا، بدعم وزارة الصحة الاتحادية للولاية، وتوفير كافة الإمكانيات والأدوية والكوادر الطبية للسيطرة علي المرض، معربا عن تقديره لجهود منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية، في هذا الشأن .