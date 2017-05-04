الإمارات تخطط لسحب جبلين جليديين من القطب الجنوبى إلى سواحلها2017-05-04 23:23:34
تسعى الإمارات لسحب جبلين جليديين من القطب الجنوبى إلى سواحل إمارة الفجيرة، وهي الإمارة الوحيدة المطلة على بحر العرب، ضمن سلسلة من المشاريع الطموحة التى تسعى إلى تغيير المناخ بشكل جذرى، وفقاً لما أكده المهندس عبدالله الشحى، المدير التنفيذى لمكتب المستشار الوطنى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.
وقال “الشحى” فى حديث مع “CNN”، إن الدراسات التقنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع جاهزة، ويتم التعاون مع شركة فرنسية لأداء اختبارات لسحب جبل جليدى إلى سواحل أستراليا، ومن المتوقع أن يُسحب أول جبل في الربع الأول من العام 2019، عن طريق سُفن مخصصة لهذا الغرض.
وأضاف قائلاً : “ما أن تدخل الجبال الجليدية في وسط عالى الرطوبة حول بحر العرب، سيتكثّف بخار الماء، محدثاً منخفضاً جوياً يتحول إلى “دوامة” تجذب نحو مركزها الغيوم الهائمة من بحر العرب فتثقل و تمطر غزيراً على مدار السنة.”
وأوضح إن وجود الجبال الجليدية على سواحل إماراة الفجيرة، “يشكل عامل جذب سياحى كبير وفريد”، وسيساهم فى “تحويل صحراء الإمارات إلى مروج خلال خلال عشر سنوات فقط.”
ويعد هذا المشروع هو جزء من مبادرة “الربع العامر”، التى تهدف إلى تحويل صحراء الربع الخالى، “إلى مروج وجنات خضراء تجرى من تحتها الأنهار” بحسب الشحى، وتضم المبادرات الأخرى مشروع نهر خليفة لربط أنهار باكستان والهند بالإمارات عن طريق أنابيب تحت البحر، ومشروع سور الإمارات الأخضر العظيم، وبحيرات زايد، وما زالت كافة المشاريع قيد الدراسة .
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