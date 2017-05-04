محافظ أسيوط: إنشاء كاتدرائية لـ «الأرثوذكس» على مساحة 2.5 فدان2017-05-04 23:24:24
قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط: إنه تم الاتفاق مع المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص مساحة قدرها 2.5 فدان بمدينة ناصر”الهضبة الغربية”، وذلك لبناء كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة.
وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم التواصل مع المهندس مصطفى مدبولي بخصوص الأمر، حيث أبدى موافقة على تخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس بمدينة ناصر، على أن يتم تحديد الموقع على الخرائط خلال أيام.
وأكد الدسوقي، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلات الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط، وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادى الضيق.
وأوضح “الدسوقي”، أن تخطيط المدينة راعي تنوع الاحتياجات والظروف الإنسانية، وأن إجمالي المناطق المخصصة للاستخدام السكني يبلغ نحو 1800 فدان بنسبة 30% من إجمالي المساحة، وقدرها 6006 أفدنة موزعة على 8 أحياء سكنية رئيسية تتخللها حدائق ومناطق ترفيهية، ولا تزيد ارتفاعات المباني عن 4 طوابق، باستثناء المرحلة الأولى التي يسمح فيها بارتفاع أرضي وأربعة طوابق.
وتابع الدسوقي: تنفذ الدولة في المرحلة الأولى 6860 وحدة إسكان اجتماعي و7150 وحدة إسكان متوسط كنواة للتنمية إضافة لطرح 4350 قطعة أرض لبناء عمارات سكنية متوسطة لتحقيق مستهدف يبلغ نحو 50 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعي في المدينة الجديدة. إضافة إلى نحو 38 ألف وحدة من الإسكان المتوسط.
وأضاف المحافظ، بأن الدولة ستتولى الإمداد بنحو 25% من إجمالي الوحدات بالتجمع الجديد بإجمالي 22245 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وهي تتولى عبء المرحلة الأولى من التجمع كنواة للتنمية بالمرحلة الأولى بإجمالي 15785 وحدة.
واستطرد محافظ أسيوط، أن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي بالتجمع نحو 13500 وحدة ينفذ منها عدد 6860 وحدة بالمرحلة الأولى، بينما يبلغ عدد وحدات الإسكان المتوسط بالتجمع نحو 8850 وحدة، ينفذ منها عدد 7150 وحدة بالمرحلة الأولى.
-
تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...Thu, 04 May 2017 14:30:03 GMT
-
النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT
-
عرض نتائج «العربات المبردة» على رئيس الوزراء.. الخميسThu, 04 May 2017 11:37:46 GMT
-
السيسي يغادر أبوظبي عائداً إلى القاهرة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، أبو ظبي عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووصل الرئيس مساء أمس إلى “أبو ظبي”، ...Thu, 04 May 2017 08:12:24 GMT
-
منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ19 فى تصنيف الفيفاThu, 04 May 2017 09:34:46 GMT
-
الأهلي يواجه طلائع الجيش في لقاء صعب.. اليوم
يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. ويحتل الأهلي صدارة ...Thu, 04 May 2017 07:19:57 GMT
-
كوريا الشمالية توجِّه تحذيراً شديداً لحليفتها الرئيسية الصين
وجَّهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين، الحليفة الرئيسية للبلاد، مشددة على أن بكين يجب أن تشعر بالامتنان لبيونغ يانغ التي ...Thu, 04 May 2017 10:55:16 GMT
-
غرفة الجيزة تقيم 14 معرضا سلعيا استعداداً لرمضان
وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، على إقامة 14 معرضا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بأسعار مخفضة ، استعداداً لشهر رمضان، على أن تبدأ المعارض ...Thu, 04 May 2017 12:59:15 GMT
-
وزير الأوقاف يجدد الالتزام بضوابط الاعتكاف في رمضان ويحذر من مخالفتها
جددت وزارة الأوقاف تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد الجامعة، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على عقد الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح ...Thu, 04 May 2017 08:20:57 GMT