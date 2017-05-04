قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط: إنه تم الاتفاق مع المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص مساحة قدرها 2.5 فدان بمدينة ناصر”الهضبة الغربية”، وذلك لبناء كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم التواصل مع المهندس مصطفى مدبولي بخصوص الأمر، حيث أبدى موافقة على تخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس بمدينة ناصر، على أن يتم تحديد الموقع على الخرائط خلال أيام.

وأكد الدسوقي، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلات الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط، وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادى الضيق.

وأوضح “الدسوقي”، أن تخطيط المدينة راعي تنوع الاحتياجات والظروف الإنسانية، وأن إجمالي المناطق المخصصة للاستخدام السكني يبلغ نحو 1800 فدان بنسبة 30% من إجمالي المساحة، وقدرها 6006 أفدنة موزعة على 8 أحياء سكنية رئيسية تتخللها حدائق ومناطق ترفيهية، ولا تزيد ارتفاعات المباني عن 4 طوابق، باستثناء المرحلة الأولى التي يسمح فيها بارتفاع أرضي وأربعة طوابق.

وتابع الدسوقي: تنفذ الدولة في المرحلة الأولى 6860 وحدة إسكان اجتماعي و7150 وحدة إسكان متوسط كنواة للتنمية إضافة لطرح 4350 قطعة أرض لبناء عمارات سكنية متوسطة لتحقيق مستهدف يبلغ نحو 50 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعي في المدينة الجديدة. إضافة إلى نحو 38 ألف وحدة من الإسكان المتوسط.

وأضاف المحافظ، بأن الدولة ستتولى الإمداد بنحو 25% من إجمالي الوحدات بالتجمع الجديد بإجمالي 22245 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وهي تتولى عبء المرحلة الأولى من التجمع كنواة للتنمية بالمرحلة الأولى بإجمالي 15785 وحدة.

واستطرد محافظ أسيوط، أن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي بالتجمع نحو 13500 وحدة ينفذ منها عدد 6860 وحدة بالمرحلة الأولى، بينما يبلغ عدد وحدات الإسكان المتوسط بالتجمع نحو 8850 وحدة، ينفذ منها عدد 7150 وحدة بالمرحلة الأولى.

