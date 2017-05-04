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تيلرسون يسعى لدعم «آسيان» في مواجهة كوريا الشمالية
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي

تيلرسون يسعى لدعم «آسيان» في مواجهة كوريا الشمالية

2017-05-04 23:15:34
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التقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بوزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا اليوم الخميس، لكسب دعمهم في الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ويناقش أول اجتماع لتيلرسون بممثلي كل الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قضية إقليمية ملحة أخرى وهي مطالبات الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، إذ تطالب عدة دول أعضاء في “آسيان” بالسيادة عليه أيضًا.

وقال تيلرسون للصحفيين في بداية الاجتماع الذي عقد في واشنطن إنه سيناقش مع نظرائه ملف كوريا الشمالية.

وتربط كل الدول الأعضاء في “آسيان” علاقات دبلوماسية بكوريا الشمالية ولدى 5 منها سفارات هناك.

وقال مسئولون أمريكيون، إن إدارة ترامب تريد من دول جنوب شرق آسيا شن حملة على غسل الأموال والتهريب الذي تشارك فيه كوريا الشمالية وتقييد الأعمال القانونية معها أيضًا.

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