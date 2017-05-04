قتلى وجرحى إثر تفجير على الحدود السورية مع الأردن

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، من جراء انفجار سيارة مفخخة في مخيم الركبان على الحدود السورية مع الأردن.

وحسب”الغد الأردنية” ذكرت المصادر أن التفجير وقع قرب سوق على أطراف مخيم الركبان، مشيرة إلى أنه أعقب الانفجار إطلاق كثيف للنار.

وأفاد الناشط الاجتماعي في مخيم الركبان أحمد الجابر لـ”الغد” أن الانفجار وقع أمام بقالة الحمصي بمنطقة السوق التجاري بمحيط مخيم الركبان، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى اثنان منهم مدنيان، وإصابة عدة أشخاص كانوا متواجدين في مكان الانفجار.

وقال الجابر: إن سيارة مفخخة كانت تستهدف نقطة لجيش العشائر في المنطقة، وانفجرت في مكان يتواجد فيه مدنيون وتجار.

وأضاف أن مخيم الركبان يشهد حالة من الاستنفار الأمني جراء الهجوم الذي راح ضحيته لاجئون عزل.

وشهد المخيم عقب الانفجار تحليقا مكثفا للطيران، فيما قام جيش العشائر بحملة تفتيش واعتقالات لبعض المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.