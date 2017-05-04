استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 304 كيلوجرامات من الذهب الخالص والمستخرج من منجم السكري تمهيدًا لسفره إلى كندا لتنقيته.

وأفادت مصادر أمنية، أن شحنة الذهب وصلت إلى مطار القاهرة على متن طائرة خاصة، قادمة من مطار مرسى علم وتم تفريغ الشحنة تمهيدًا لشحنها إلى كندا لتنقيتها، بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين.