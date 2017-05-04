 Moheet on google
الخميس 4 مايو 2017 11:18 مساءً
روابط سريعة
نقل 304 كيلوجرامات ذهب من منجم السكري إلى كندا لتنقيتها
منجم السكري

نقل 304 كيلوجرامات ذهب من منجم السكري إلى كندا لتنقيتها

2017-05-04 23:18:26
وكالات

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 304 كيلوجرامات من الذهب الخالص والمستخرج من منجم السكري تمهيدًا لسفره إلى كندا لتنقيته.
وأفادت مصادر أمنية، أن شحنة الذهب وصلت إلى مطار القاهرة على متن طائرة خاصة، قادمة من مطار مرسى علم وتم تفريغ الشحنة تمهيدًا لشحنها إلى كندا لتنقيتها، بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3