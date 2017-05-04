تحدث الفنان هشام سليم نجل الكابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي الراحل، عن تفاصيل الأزمة التي جعلته يرفض امتلاك كارنيهات النادي الأهلي.

وقال هشام، إنه حزن بشكل كبير بسبب تأخر حصوله وأفراد أسرة الكابتن صالح سليم على كارنيهات عضوية النادي الأهلي، خاصة وأن والده أوصى بذلك قبل وفاته.

وأضاف هشام، أن الكابتن محمود طاهر تواصل معه مؤخرا مشكورا وطلب منه الحضور لاستلام كارنيهات عضوية النادي الأهلي، ولكن جاء ذلك الأمر بعد فترة طويلة جدا من وصية صالح سليم.

ولفت هشام، إلى أن حب النادي الأهلى غير متعلق بالكارنيهات على الإطلاق، فحب النادي الأهلي في القلب، وتابع مازحا، :«تقريبا كانوا خايفين حد مننا يمسك النادي الأهلي بعد رحيل المايسترو».