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استطلاع روسي: شعبية "بوتين" تتهاوى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

استطلاع روسي: شعبية "بوتين" تتهاوى

2017-05-04 23:06:29
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كشف استطلاع  أن 48 % فقط من الروس سوف يمنحون أصواتهم للرئيس فلاديمير بوتين حال انعقاد الانتخابات الرئاسية في القريب العاجل.
الاستطلاع المذكور نشره مركز ليفادا الروسي المستقل ، واستطلاع آراء المشاركين في الفترة بين 21- 24 أبريل.
وبذلك يستمر تهاوي شعبية فلاديمير بوتين، إذ كانت النسبة 62 % في استطلاع مماثل في أبريل 2015، و53 % في يناير 2016.
يذكر أن بوتين يتبوأ السلطة بالتبادل بين منصبي الرئيس ورئيس الوزراء منذ 1999، ويتوقع بشكل كبير أن يسعى لفترة رئاسية أخرى 6 سنوات في انتخابات 2018، لكنه لم يعلن ترشيحه بعد.
ووفقا لإذاعة rferl الأمريكية، فإن مركز “ليفادا” استطلعت آراء 1600 شخص في أنحاء روسيا، طارحا عليهم عليه السؤال التالي: “إذا عقدت الانتخابات الأحد المقبل، من ترشح،  وترك لهم حرية اختيار من يريدونه من سياسيين.
القومي المتطرف البارز فلاديمير زيرنوفسكي، وقائد الحزب الشيوعي جينيدي زيوجانوف حصلا على 3 %، بينما  كان السياسي المعارض أليكسي نافالني أحد أربعة أشخاص حصل كل منهم على 1 %.
وتشترط الانتخابات الروسية فوز المرشح بأكثر من 50 % لتفادي الدخول في جولة إعادة.
وبحسب نتائج رئاسية رسمية، فاز بوتين بنسبة 64 % في انتخابات 2012، ونحو 72 % في 2004، و53 % في 2000.

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