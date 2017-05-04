انتقدت قناة الجزيرة، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، وكالة الأخبار الروسية “سبوتنيك” بشأن خبر حول سوريا.

وأشارت شبكة “الجزيرة” إلى أن وكالة أخبار “سبوتنيك” نشرت خبراً كاذباً مفاده أن القناة تقوم بتصوير تمثيلية لهجوم كيميائي لجيش النظام السوري على مدنيين في سوريا، ونسبت هذه الكذبة لما أسمتْه بمصدر عسكري دبلوماسي.

وشدّدت “الجزيرة”، في بيان لها تلقت “القدس العربي” نسخة منه، على أنها لا تهتم في العادة بالتعليق على ما تنشره الوكالات، إلا أنها تجد نفسها مضطرة للرد على الخبر.

واتهمت “الجزيرة” وكالة “سبوتنيك” بالدفاع عن النظام السوري بصورة مستمرة، حيث نشرت تقارير سابقة تقول إن الضربة الكيميائية الأخيرة، التي أكدتها وكالة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، هي مجرد تمثيلية.

وتوقعت الشبكة في بيانها أن يكون توقيت نشر الخبر “مقدمة لهجوم فعليّ مدبّر يتم على المدنيين في سوريا، أو أنه يمكن أن يستخدم لإبعاد أصابع الاتهام عن النظام السوري في التحقيقات الجارية فعلاً بشأن الهجوم الكيميائي على خان شيخون”.

ونفت قناة “الجزيرة” تصويرها أي مادة تتعلق بهجوم كيميائي في سوريا، مشيرة إلى أنها ستستمر في تغطياتها الميدانية لأحداث الحرب الدائرة داخل سوريا بالدقة المعهودة عنها.

وتحدّت “الجزيرة” وكالة “سبوتنيك” أن تقوم بإثبات “ادعاءاتها، أو الإعلان عن مصدر هذه الكذبة التي قامت بنشرها”.

كما أعلنت القناة احتفاظها بجميع حقوقها القانونية، ضد الوكالة الروسية ومتابعتها.