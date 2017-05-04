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الإيسيسكو تنعي عبد الله محارب المدير العام للألكسو

الإيسيسكو تنعي عبد الله محارب المدير العام للألكسو

2017-05-04 23:07:01
محيط - شيماء فؤاد

نعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -ألكسو- التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية ومقرها تونس العاصمة.

وأشادت الإيسيسكو بالدكتور عبد الله حمد محارب المدير العام للألكسو، الذي توفي اليوم في أحد مستشفيات بولندا، والذي كان أحد أقطاب رجالات التربية والتعليم والثقافة والعلوم والعمل الأكاديمي، وأثنت على ما كان يتمتع به من مؤهلات علمية وثقافية متميزة، وقدرات إدارية ومهنية عالية، ويتمتع به من خصال وسجايا أخلاقية راقية ومن إخلاص وتفان في تعزيز العمل العربي الإسلامي المشترك والنهوض بمنظمة الألكسو.

وأعربت الإيسيسكو في نعيها عن تقديرها لشخصية الدكتور عبد الله حمد محارب ولعطاءاته في مجال اختصاصات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي تربطها بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة اتفاقية للتعاون في مجالات الاختصاص المشترك، وتعملان معاً من أجل دعم التنمية التربوية والعلمية والثقافية في العالم العربي والإسلامي.

وأبرزت الإيسيسكو أن الدكتور عبد الله حمد محارب قدم لمنظمة الألكسو، منذ تولى مسؤولية إدارتها العامة، خدمات جلى، وحقق نجاحات متوالية في تحقيق أهدافها وتطويرها وتجديد العمل الذي تنهض به، وتعزيز التعاون مع المنظمات ذات الاهتمام المشترك، وفي المقدمة منها الإيسيسكو.

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