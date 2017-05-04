قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس إن الفشل في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد الأمن الاقتصادي والازدهار لدى البريطانيين.

ونقلت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية على موقعها الإلكتروني ـ عن ماي قولها ، في خطابها أمام داونينج ستريت ـ إنه إذا لم تسر المحادثات فى الطريق الذي تريده بريطانيا ، فاننا نخاطر بالوظائف الآمنة ومأمونة الدخل التي نريدها لأبناءنا وأبناء أبناءنا”.

في نفس الخطاب ، وجهت ماي هجوما عنيفا على السياسيين في الاتحاد الأوروبي ، متهمة إياهم بالتدخل في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة ومحاولة تدمير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وقالت ” إن جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نجاحا محوريا في مصلحتنا الوطنية ، وهو أمر محوري لأمنك وازدهارك - أي الاتحاد الأوروبي -”.

وأضافت ” نظرا لأن هناك فرصة كبيرة لبريطانيا في خروجها من الاتحاد الأوروبي ، وإذا لم يحدث بالطريقة الصحيحة فإن العواقب ستكون خطيرة”.