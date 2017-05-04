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وزير مالية كرواتيا ينجح في الإفلات من اقتراع بسحب ثقة البرلمان
البرلمان الكرواتي

وزير مالية كرواتيا ينجح في الإفلات من اقتراع بسحب ثقة البرلمان

2017-05-04 22:39:04
أ ش أ

أفلت زيدرافكو ماريتش وزير المالية الكرواتى اليوم من اقتراع بسحب الثقة أجراه البرلمان.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الاخبارية الأمريكية أن ماريتش حصل على تأييد 75 عضوا ، مقابل رفض مثل هذا العدد من أعضاء البرلمان وامتناع عضو واحد عن التصويت.

ويرى المراقبون أن نتيجة هذا التصويت تعنى استمرار وزير المالية فى منصبه ، غير أنها تعنى أيضا أن حكومة يمين الوسط لم تعد تحظى بالأغلبية داخل البرلمان.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن بوزو بيتروف رئيس البرلمان الكرواتى سارع بالإستقالة من منصبه عقب اجراء التصويت بعد أن طالب الأعضاء بضرورة اجراء انتخابات مبكرة من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة.

تجدر الاشارة الى أن المعارضة تتهم وزير المالية بتعارض المصالح نظرا لأنه كان يشغل منصب المدير التنفيذى لشركة (اجروكر) لتجارة التجزئة التابعة للقطاع الخاص والتى تعانى من ديون كبيرة وتحاول الحكومة الكرواتية فى الوقت الراهن انقاذها من أزمتها المالية.

وتعاني كرواتيا من أزمات اقتصادية مستمرة منذ انضمامها الى عضوية الإتحاد الأوروبى عام 2013 .

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