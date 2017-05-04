نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية .

وقال نتنياهو،في تصريحات أوردها راديو “اسرائيل ” اليوم الخميس ” إن الاتفاق الموقع مع ايران بشان برنامجها النووي لا يلزم إسرائيل” حسب قوله .

وأشار إلى أن اسرائيل تعزز قدراتها الدفاعية والهجومية للتعامل مع مخاطر الاسلام المتطرف والتهديدات التي قد تتعرض لها بلاده .