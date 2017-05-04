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نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية

2017-05-04 22:29:11
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية .

وقال نتنياهو،في تصريحات أوردها راديو “اسرائيل ” اليوم الخميس ” إن الاتفاق الموقع مع ايران بشان برنامجها النووي لا يلزم إسرائيل” حسب قوله .

وأشار إلى أن اسرائيل تعزز قدراتها الدفاعية والهجومية للتعامل مع مخاطر الاسلام المتطرف والتهديدات التي قد تتعرض لها بلاده .

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