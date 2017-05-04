حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على نظيره سيلتافيجو بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهة ذهاب دور نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروباليج” الذي أقيم بملعب بالايدوس معقل الإسبان.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب ماركوس راشفورد من ركلة حرة مباشرة في شباك الحارس سيرجيو في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يقترب اليونايتد من التأهل لنهائي المسابقة حيث بقي أمامه الحفاظ على تلك النتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بالأولد ترافورد الأسبوع المقبل بينما لابد على سيلتافيجو أن يسجل هدفين ليتمكن من التأهل للنهائي.