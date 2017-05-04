أعلنت وزارة البيئة، في بيان رسمي لها، نفوق سمكة الشمس النادرة رغم محاولات الوزارة لإنقاذها عقب مهاجمتها من أحد الكائنات البحرية المفترسة لتطفو على سطح مياه أحد شواطئ القرى السياحية بنويبع.

وأضافت وزارة البيئة، في بيانها، أن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وجه بإعداد تقرير طبي مبدئي عن أسباب النفوق لحين وصول السمكة النافقة إلى الغردقة لإجراء فحص شامل ودقيق للوقوف على أسباب النفوق ومن ثم إصدار تقرير نهائي يتضمن توثيق كافة مراحل هذه العملية وخطوات التعامل مع السمكة واستخلاص الدروس العلمية والعملية المستفادة من هذا الاحتكاك العملي لوضع قواعد وخطوات التعامل المستقبلي لكل الجهات العلمية والتنفيذية الإقليمية والدولية لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة والتي تمت لأول مرة ليس فقط على مستوى مصر ولكن على المستوى العالمي في ضوء ما هو متاح من كافة المراجع العلمية المتخصصة.

وتابعت: “وسيتم بعد ذلك تشكيل لجنة علمية لدراسة أنسب وسائل التعامل مع السمكة النافقة، مع تكليف جهاز شئون البيئة بإعداد التقرير المفصل المشار إليه في الفقرة السابقة للعرض على المنظمات الدولية”.