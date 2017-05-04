رئيس الصومال يأمر بالكشف عن ملابسات مقتل وزير الأشغال العامة2017-05-04 22:23:02
أمر الرئيس الصومالى محمد عبد الله فارماجو اليوم كبار المسئولين عن الأمن بضرورة الكشف عن ملابسات حادث مقتل عباس عبد الله شيخ وزير الأشغال العامة الصومالى أمس بالقرب من قصر الرئاسة.
وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية أن الرئيس الصومالى - الذى قطع زيارته لإثيوبيا وعاد الى مقديشيو ـ شدد على ضرورة تقديم مرتكبى الحادث الى العدالة ، واصفا مقتل الوزير بأنه “مأساة مؤسفة ” ، ووعد بتحسين الأمن وتشكيل حكومة فعالة فى البلاد.
وكان الرئيس الصومالى قد شارك فى الجنازة الرسمية لتشييع جثمان وزير الأشغال ، حضرها أيضا أعضاء البرلمان ولفيف من زعماء القبائل.
تجدر الاشارة الى أن وزير الأشغال الراحل شغل عضوية البرلمان فى نوفمبر الماضى ، ثم أختير وزيرا فى الحكومة الجديدة فى شهر فبراير الماضي ، ويعتبر أصغر الأعضاء سنا فى الحكومة الصومالية ، حيث يبلغ من العمر 31 عاما.
وكان مسئولون فى مقديشيو قد ذكروا ـ فى وقت سابق اليوم ـ أن قوات الأمن الصومالية قتلت الوزير الشاب بطريق الخطأ بعد أن اعتقدت أنه أحد العناصر المسلحة.
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