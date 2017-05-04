مدرب الأهلى: غياب سعد سمير مؤثر .. والفرق تدافع أمامنا2017-05-04 22:21:14
أشاد أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني للنادي الأهلي، بسعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أهميته في صفوف الكتيبة الحمراء.
وحقق الأهلي، انتصارًا مثيرًا على طلائع الجش، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني قبل انتهاء المباراة بدقيقتين، ليفوز بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 27 ببطولة الدوري الممتاز.
وقال أيوب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الحمد لله على الثلاث نقاط، فالفوز جاء متأخرًا وهذا ما يعكس روح اللاعبين طوال المباراة.
وأضاف مدرب الأهلي: “كان هناك توازن بعد التغييرات الهجومية، وساهمت في الحصول على نقاط اللقاء”.
وحضر أيوب، المؤتمر الصحفي، نظرًا لتنفيذ حسام البدري المدير الفني للأهلي عقوبة الإيقاف، التي فرضتها عليه لجنة المسابقات على خلفية أحداث مباراة الإنتاج الحربي.
وتابع: “المنافسة على الدوري لا تزال في الملعب، لأن هناك مباريات صعبة للغاية متبقية”.
وواصل: “سعد سمير لاعب مؤثر للغاية، وزميله ميدو جابر كان موفقًا اليوم، والحمد لله على أدائه، لكن اللاعبين الذين شاركوا، أدوا افضل مما يكون بغض النظر عن بعض الأخطاء”.
وتوجه مدرب الأهلي، بالشكر للاعبين على روحهم وإصرارهم على تحقيق الفوز بمباراة اليوم.
واختتم: “الفرق كلها تدافع أمام الأهلي، وتلعب على المرتدات لكن طلائع الجيش أدى اليوم جيدًا”.
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