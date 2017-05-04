نجاة 32 راكبا من الغرق بعد سقوط أتوبيس في ترعة ببني سويف2017-05-04 23:36:31
نجا 32 راكبا من الموت غرقًا، إثر انقلاب أتوبيس رحلات، منذ قليل، في مياه ترعة المشارقة بطريق “سمسطا ـ ببا” بمحافظة بني سويف.
وقال أحد شهود العيان: إن الأتوبيس كان قادمًا من مركز ناصر، إلى مدينة سمسطا، يقل 32 راكبًا في طريقهم لحضور حفل زفاف، وانفجر الإطار الأمامي الأيمن ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد السائق، فانحرف الأتوبيس تجاه ترعة المشارقة.
وتابع: ومع صعوبة ارتداد الأتوبيس لمساره مرة أخرى، طالب السائق الركاب بالنزول ومغادرة مقاعدهم، ومع نزول آخر راكب اختل توازن الأتوبيس فسقط في المياه، لينجو الركاب من الغرق.
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