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مصادر حكومية: لا نية لتعديل قانون المحكمة الدستورية
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

مصادر حكومية: لا نية لتعديل قانون المحكمة الدستورية

2017-05-04 22:16:00

أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، عن مصادر حكومية، بأن الأجندة التشريعية للحكومة لا تتضمن أي مشروعات قوانين تتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية.

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