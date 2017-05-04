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برلماني يحذّر من تكرار تسريب الامتحانات بعد "واقعة الجيزة"
وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني يتفقد امتحانات الثانوية العامة‎

برلماني يحذّر من تكرار تسريب الامتحانات بعد "واقعة الجيزة"

2017-05-04 22:15:26
وكالات

‏‫حذّر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من واقعة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الاول الثانوى من مدرسة خاصة بإدارة ابو النمرس بمحافظة الجيزة.
وقال ” زين الدين ” فى بيان عاجل اليوم الخميس، قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن هذه الواقعة أحدثت زعرا وتخوفا شديدا لدى طلاب الصفين الاول والثاني الثانوى الذين يؤدون الامتحانات حاليا ولدى طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم.
وتسائل ماهى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث غير المسبوقة فى تاريخ التعليم، خاصة بعد الوقائع الخطيرة والفجة التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة العام الماضى.

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