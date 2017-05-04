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إصابة 30 شخصا إثر انفجارات وحرائق بمصنع في أسبانيا
عناصر من الشرطة الاسبانية

إصابة 30 شخصا إثر انفجارات وحرائق بمصنع في أسبانيا

2017-05-04 22:15:00
أ ش أ

أصيب اليوم نحو 30 شخصا إثر وقوع سلسلة انفجارات داخل مصنع تدوير نفايات بالقرب من مدينة مدريد الأسبانية.

وذكرت شبكة “ايه بى سي نيوز” الاخبارية الأمريكية أن السلطات المحلية قامت باخلاء المدارس والمحال التجارية القريبة من موقع الحادث فى الوقت الذى تمكنت فيه قوات الاطفاء من السيطرة على الحرائق.

وأوضحت مصادر طبية محلية أن 3 من المصابين فى حالة خطيرة نتيجة للحادث الذى لم تعرف أسبابه.

وكان ذات المصنع قد تعرض لحريق عام 2013 أسفر عن حدوث أضرار مادية.

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