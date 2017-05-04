تمكنت القوة الأمنية المشتركة الليية المكلفة بالتمركز بالمحور الجنوبي لمدينة بني وليد شمال غرب ليبيا، اليوم الخميس، من ضبط ثلاث شاحنات محمَّلة بمواد مختلفة للتهريب، شملت تجهيزات عسكرية وكميات من قطع غيار الآلات الثقيلة، ومولدات كهربائية وقطع أثرية، بالإضافة إلى مواد تجميل وأبخرة بجميع أنواعها كانت مُعدَّة للتهريب.

وحسب” الوسط الليبية” ذكرت الغرفة الأمنية عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» أن الشاحنات المضبوطة جرى تحميلها من منطقة الكريمية في طرابلس، وبعض المواد الأخرى من صبراتة، مشيرة إلى أن الشاحنات الثلاث كانت في طريقها إلى جمهورية السودان.

ونوهت الغرفة الأمنية المشتركة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت «أن هذه المواد معظمها ليست مواد خاصة، وذلك لوجودها بكميات كبيرة وتجارية».

من جانبه أصدر آمر الغرفة الأمنية المشتركة في بني وليد قرارًا يقضي بتشكيل لجنة من ضباط الغرفة لاستكمال عمليات التحقيق.