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توريد 37 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
صوامع قمح‎

توريد 37 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

2017-05-04 22:10:17
خاص: محيط

أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم الخميس، بلغ 816ر37331 طن قمح.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن القمح الموردة خلال 24 ساعة وذلك وفقا للأسعار المعلنة، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيكية إلى أجولة خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

أكدت نادية عبده على ضرورة التحقق من جودة القمح المورد وعدم تسرب قمح مستورد، بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

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