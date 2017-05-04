بالفيديو.. حمدي الميرغني أصغر حاصل على ماجستير قانون في مصر

قال الممثل حمدي الميرغني، إنه أصغر خريج حقوق حاصل على ماجيستر في القانون؛ حيث أنه حصل عليه وكان سنه وقتها 22 عاما فقط.

وتابع حمدي ساخرا خلال استضافته ببرنامج «عيش الليلة» الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي: «والله أنا ثابت في البطاقة إني حاصل علي ماجستير في القانون علشان عارف إن محدش هيصدقني».

وأكد “حمدي” أن والده كان يريده أن يكون محاميا ناحجا مثل بهاء الدين أبوشقة.