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الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات غدا
الاهلي والزمالك

الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات غدا

2017-05-04 22:06:22
محيط - أحمد عبد الخالق

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده حسام البدري راحة سلبية للاعبين من تدريبات غد الجمعة.
وجاء قرار البدري بمنح اللاعبين راحة من مران الغد خوفا من تعرضهم للإجهاد على أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته بعد غد السبت.
وكان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش 2_1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب الجيش بالسويس.

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