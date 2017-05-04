دي ميستورا: مذكرة مناطق "وقف التصعيد" خطوة لتحقيق وقف إطلاق النار2017-05-04 22:06:59
أشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، اليوم الخميس ، بتوقيع مذكرة إنشاء مناطق “وقف التصعيد” في سوريا ، واصفًا إياه بأنها خطوة صحيحة لتحقيق وقف إطلاق النار في البلاد.
وقال دي ميستورا - في تصريح للصحفيين ، نقلته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية ” أعتقد أننا استطعنا اليوم في أستانا أن نشهد خطوة إيجابية واعدة هامة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف تصعيد النزاع ، وإن الأمم المتحدة تدعم بقوة هذه المبادرة”.
وكان ممثلو الدول الضامنة الثلاث لمفاوضات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) وقعوا على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات (أستانا - 4).
ونصت المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم حول إنشاء مناطق “وقف التصعيد” الأربع في سوريا ، على تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الضامنين في غضون 5 أيام بعد التوقيع ، لتحديد مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الآمنة وحل المسائل التقنية ، وضرورة أن يتخذ الضامنون التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف
التصعيد والمناطق الأمنة حتى تاريخ 22 مايو الجاري.
-
تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...Thu, 04 May 2017 14:30:03 GMT
-
النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT
-
عرض نتائج «العربات المبردة» على رئيس الوزراء.. الخميسThu, 04 May 2017 11:37:46 GMT
-
السيسي يغادر أبوظبي عائداً إلى القاهرة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، أبو ظبي عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووصل الرئيس مساء أمس إلى “أبو ظبي”، ...Thu, 04 May 2017 08:12:24 GMT
-
الأهلي يواجه طلائع الجيش في لقاء صعب.. اليوم
يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم فريق الكرة بالأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من عمر الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. ويحتل الأهلي صدارة ...Thu, 04 May 2017 07:19:57 GMT
-
كوريا الشمالية توجِّه تحذيراً شديداً لحليفتها الرئيسية الصين
وجَّهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين، الحليفة الرئيسية للبلاد، مشددة على أن بكين يجب أن تشعر بالامتنان لبيونغ يانغ التي ...Thu, 04 May 2017 10:55:16 GMT
-
غرفة الجيزة تقيم 14 معرضا سلعيا استعداداً لرمضان
وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، على إقامة 14 معرضا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة بأسعار مخفضة ، استعداداً لشهر رمضان، على أن تبدأ المعارض ...Thu, 04 May 2017 12:59:15 GMT
-
وزير الأوقاف يجدد الالتزام بضوابط الاعتكاف في رمضان ويحذر من مخالفتها
جددت وزارة الأوقاف تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد الجامعة، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على عقد الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح ...Thu, 04 May 2017 08:20:57 GMT
-
9 تصرفات يومية تسبب في تلف ملابسك
لا يهم إن كنت تقتصد في شراء ملابسك، أو حتى تنفق الكثير من المال لشراء الماركات الفاخرة، المهم هو ارتداؤها بطريقة صحيحة تحافظ على مظهرك الأنيق، وتمنحك ذلك الشعور ...Wed, 03 May 2017 19:13:41 GMT