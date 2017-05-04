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دي ميستورا: مذكرة مناطق "وقف التصعيد" خطوة لتحقيق وقف إطلاق النار
المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا

دي ميستورا: مذكرة مناطق "وقف التصعيد" خطوة لتحقيق وقف إطلاق النار

2017-05-04 22:06:59
أ ش أ

أشاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، اليوم الخميس ، بتوقيع مذكرة إنشاء مناطق “وقف التصعيد” في سوريا ، واصفًا إياه بأنها خطوة صحيحة لتحقيق وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال دي ميستورا - في تصريح للصحفيين ، نقلته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية ” أعتقد أننا استطعنا اليوم في أستانا أن نشهد خطوة إيجابية واعدة هامة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف تصعيد النزاع ، وإن الأمم المتحدة تدعم بقوة هذه المبادرة”.

وكان ممثلو الدول الضامنة الثلاث لمفاوضات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) وقعوا على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات (أستانا - 4).

ونصت المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم حول إنشاء مناطق “وقف التصعيد” الأربع في سوريا ، على تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الضامنين في غضون 5 أيام بعد التوقيع ، لتحديد مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الآمنة وحل المسائل التقنية ، وضرورة أن يتخذ الضامنون التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف
التصعيد والمناطق الأمنة حتى تاريخ 22 مايو الجاري.

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