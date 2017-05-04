يستعد “الكينج” محمد منير، للسفر إلى البحرين لإحياء أولى حفلاته عقب شفائه من العملية الجراحية التي خضع لها في قدمه بإحدى المستشفيات الخاصة في ألمانيا، موضحًا أنه قضى فترة طويلة بمنزله من أجل العلاج الطبيعي، معلنا سفره للبحرين خلال أيام.

وأضاف منير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلاكيت”، على شبكة “نجوم أف إم”، أنه مازال يخضع لجلسات العلاج الطبيعي في منزله، وأن حالته الصحية تحسنت كثيرا، إلا أن حركته مازالت متأثرة من آثار الجراحة.

وكان محمد منير قد خضع لجراحة في مفصل الركبة، بعد أن انزلقت قدمه أعلى سلم منزله متعرضا لإصابة شديدة منذ شهور.