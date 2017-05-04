حقق فريق الهلال فوزاً كبيراً على نظيره النصر في لقاء ختام مسابقة دوري جميل السعودي لكرة القدم ، بخمسة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي.

سجل أهداف الهلال كلاً من : نواف العابد في الدقيقة 28 وعمر خربين ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 46 و 67 و 71 و كارلوس ادواردو في الدقيقة 46.

بينما سجل هدف النصر الوحيد اللاعب مارين توماسوف في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 66 في المركز الأول الذي حسم التتويج له في الجولة الماضية من الدوري بينما توقف النصر عند النقطة 56 في المركز الثالث.

واحتفل الهلال بتلك النتيجة بلقب الدوري السعودي الذي حسمه منذ الجولة الماضية في البطولة بحفل كبير في الاستاد الذي بلغ حضوره 59174 ألف بمدرجات الملعب.

فيما هبط رسمياً نادي الخليج لدوري الدرجة الثانية السعودي