وجّهت عضو الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما سليمان، دعوة إلى كافّة الأطباء في إسرائيل إلى رفض الانصياع إلى حكومة اليمين بإطعام الأسرى المضربين قسريًا.

وأكدت توما سليمان أن الإطعام القسري جريمة مخالفة لكافة القوانين والتعليمات الدوليّة وقالت:” التغذية القسريّة للأسرى المضربين عن الطعام جريمة بكل معنى الكلمة، ويجب على جمهور الأطباء رفضها وعدم خون الأمانة التي حملوها بموجب مهنتهم”.

وأضافت:”حكومة إسرائيل اليمينيّة اختارت قمع إضراب الأسرى بدلًا من الانصياع لمطالبهم البسيطة التي يطرحونها، تغذية الأسرى قسريًا تسلب الأسرى وسيلة الاحتجاج الوحيدة والأخيرة التي بقيت بحوزتهم، وتعتبر مسا خطيرًا بحرّيتهم على أجسادهم، حكومة إسرائيل تقود بتعنّتها هذا وتجاهلها لمطالب الأسرى إلى تصعيدٍ خطير ومخاطرة بحياة الأسرى المضربين، تصعيد تتحمّل حكومة اليمين وحدها المسؤوليّة عن اسقاطاته وتبعاته”.

وتأتي هذه الدعوة عقب توجّه وزارة الصحّة الإسرائيلية اليوم الخميس إلى إدارة المستشفيات للاستعداد لاستقبال اعداد كبيرة من الأسرى المضربين تخللت توجيهات لتطبيق قانون الإطعام القسري الذي سنّه الكنيست قبل عامين.