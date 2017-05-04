"المالية": 226.6 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 8 أشهر2017-05-04 22:01:00
بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 6ر226 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- فبراير) 2016 / 2017، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر222 مليار جنيه ما يعادل 2ر8% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقالت وزارة المالية ، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل 5ر310 مليار جنيه مقابل 2ر253 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 3ر226 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 2ر84 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة،أن إجمالي المصروفات ارتفع لتصل إلى 5ر532 مليار جنيه خلال 8 أشهر مقارنة مع 2ر466 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 20% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6ر1% لتبلغ نحو 1ر137 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 3ر21 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 6ر183 مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2016 /2017 ليسجل 5ر38 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 4ر113 مليار جنيه مقارنة مع 1ر97 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
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