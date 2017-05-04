Welle هو جهاز ذكي يتيح تحويل أي سطح إلى واجهة تفاعلية بهدف التحكم بالأشياء من حولك عبر إيماءات محددة.

الجهاز يتيح لك القدرة على القيام بعدة وظائف من خلال القيام باختصارات أو حركات معينة على السطح المستهدف، ويُمكن للمستخدم التحكم بتعريفها من خلال التطبيق الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، بعد ربطه بالهاتف عن طريق البلوتوث، سيكون بوسعك تحديد الأجهزة التي ترغب بالتحكم بها وفقاً لإيماءات معينة، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

فمثلاً سيكون بوسعك التحكم في التلفاز أو الإنارة أو مكبرات الصوت أو الأبواب الذكية وحتى العروض التقديمية من خلال إيماءات محددة مسبقاً يتم كتابتها على السطح، يشار إلى أن جهاز Welle متوفر حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه مقابل 79 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع، وسيبدأ شحن المنتج للزبائن أكتوبر المقبل.