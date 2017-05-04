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العاهل السعودي يؤدي صلاة الجنازة على الأمير "مشعل بن عبدالعزيز"
الملك سلمان

العاهل السعودي يؤدي صلاة الجنازة على الأمير "مشعل بن عبدالعزيز"

2017-05-04 21:42:13
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أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على رئيس هيئة البيعة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وحسب “الرياض” لدى وصول العاهل السعودي إلى مكة المكرمة يرافقه ولي العهد ووزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن، ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كان في استقبال الملك سلمان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وأبناء الفقيد الأمير فيصل بن مشعل بن عبد العزيز، والأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء.

وتوفي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأربعاء، مخلفًا وراءه تاريخًا حافلًا من الأحداث التي ترتبط بالمملكة منذ نشأتها قبل نحو 80 عامًا وحتى توليه، لآخر يوم في حياته، منصب رئيس “هيئة البيعة” الذي جعل منه الكاتم لأسرار مؤسسة الحكم في أكبر بلد خليجي.

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