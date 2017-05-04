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استهداف موقع "لوبان" بهجمات إلكترونية
المرشحة اليمينية ماريان لوبان

استهداف موقع "لوبان" بهجمات إلكترونية

2017-05-04 21:37:43
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أعلنت الجبهة الوطنية الفرنسية أن الموقع الإلكتروني لمارين لوبان، المرشحة للرئاسة الفرنسية، يتعرض لهجمات إلكترونية منتظمة.

وجاء في بيان الجبهة الصادر بهذا الشأن أن موقع الحملة الانتخابية لمارين لوبان ظل هدفا لسلسلة هجمات إلكترونية طيلة فترة السباق الرئاسي الفرنسي.

وأشار البيان إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية ازداد منذ بداية عام 2017، مضيفا أنه تم القبض على مشتبه به في هذه الهجمات.

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