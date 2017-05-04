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لطلاب الثانوية.. طريقة سهلة للتعامل مع الجدول الدوري
الجدول الدوري

لطلاب الثانوية.. طريقة سهلة للتعامل مع الجدول الدوري

2017-05-04 21:38:54

يوفر موقع PeriodicStats تجربة تفاعلية مميزة للحصول على معلومات العناصر بالاعتماد على الجدول الدوري، بدلاً من الطريقة التقليدية المملة التي طالما أرقت طلاب مادة الكيمياء.

يتميز الموقع، الذي يوفر الجدول الدوري للعناصر بطريقة تفاعلية وبالمجان، بتصميمه الأنيق والبسيط للغاية، لمساعدة الطلاب على جمع الخصائص الأساسية للعناصر بطريقة منظمة للغاية ومريحة بصرياً، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وبمجرد الضغط على أي عنصر في الجدول الدوري سيكون بوسعك الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حوله بما في ذلك سنة الاكتشاف، والنوع، والكثافة، ودرجة التجمد والغليان وتوزيع الإلكترونيات والتأين وذلك إلى جانب لمحة تاريخية حول العنصر.

وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن للمستخدمين البحث عن العناصر باستخدام محرك البحث الأنيق والمميز داخل الموقع، والذي يُمكن من خلاله تصفية العناصر وفقاً لمعايير معينة مثل الناقلية الحرارية، التمدد الحراري، المغناطيسية، الكثافة، سنة الاكتشاف، الترابط، درجة الغليان وغيرها.

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