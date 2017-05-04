عبرت الصين اليوم الخميس، عن رغبتها في علاقة طيبة مع جارتها كوريا الشمالية، بعد أن نشرت وكالة الأنباء الرسمية انتقادا نادرا لمقالات نشرتها وسائل إعلام صينية حكومية، دعت إلى عقوبات أكثر صرامة فيما يتصل بالبرنامج النووي لبيونج يانج.

ودعت الولايات المتحدة الصين حليفة كوريا الشمالية، إلى بذل المزيد من الجهد لكبح برامج بيونجيانج النووية والصاروخية، التي دفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر حزما والتحذير من أن “عصر الصبر الاستراتيجي” انتهى.

وجاء في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إشارة إلى مقالات أوردتها صحيفة الشعب اليومية وغلوبال تايمز الصينيتان اللتان وصفتهما بأنهما “معروفتان جيدا كوسائل إعلام تنقل الموقف الرسمي للحزب الصيني (الحاكم) والحكومة”.

وفي بكين قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن موقف الصين ثابت وواضح.

وقال قنغ للصحفيين ردا على سؤال عن مقال الوكالة الكورية “إن موقف الصين حيال تطوير علاقات ودية وطيبة مع كوريا الشمالية ثابت وواضح”.

وحمل المقال الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية اتهاما للمقالات الصينية، بأنها تحاول إلقاء اللوم على بيونغيانغ في “تدهورالعلاقات” مع الصين ونشر الولايات المتحدة لأنظمة دفاعية في المنطقة.

كما اتهمت الصين بالتضخيم من شأن الضرر الذي أحدثته التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية على ثلاثة أقاليم في شمال شرقي الصين.