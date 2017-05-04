قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب عند توليه المسئولية أن يقف الجميع خلفه لكن للأسف الكثيرين يتركونه وحده.

ووجه “بكري” خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الخميس رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “أرجوك نضف وشيل.. أنت نفسك قولت في مؤتمر الإسماعيلية إن في وزراء مبيعملوش حاجة”

وتابع: “رئيس البرلمان قال إن فيه محافظين يعطلون الاستثمار ورئيس الوزراء يعرفهم”، متسائلًا: “لماذا لا يقيل رئيس الحكومة هؤلاء المحافظين ما دام يعرفهم؟”