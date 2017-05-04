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لهذا السبب هاجم الجمهور فيفي عبده!
فيفي عبده---فنانة

لهذا السبب هاجم الجمهور فيفي عبده!

2017-05-04 21:35:09

تعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الأخيرة في دبي، حيث ارتدت بنطال جينز ممزق وقميص أسود بدون أكمام.

وطالت فيفي عبده الكثير من الانتقادات بسبب ملابسها، وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ملابسها غير مناسبة لعمرها وغير موفقة، مشيرين أنها تجاوزت الستين من عمرها.

حيث نشرت فيفي عبده فيديو على حسابها الرسمي على موقع وتطبيق إنستجرام، أثناء تواجدها في دبي، حيث اعتادت فيفي مشاركة جمهورها بمقاطع فيديو من حياتها اليومية، وظهرت فيفي خلال الفيديو لتكشف لجمهورها عن اللوك الجديد الخاص بها، وطلبت من متابعيها أن يبلغوها رأيهم.

وتتواجد فيفي عبده في دبي للمشاركة في الدورة الرابعة من مهرجان “الرواد” برئاسة الإعلامية ماريا معلوف، وتم تكريم عدد من نجوم الفن في حفل افتتاح المهرجان إلى جانب فيفي عبده من بينهم صفية العمري، الإعلامية بوسي شلبي والعراقية شذى حسون.

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