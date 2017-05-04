القرموطي عن تعيين ابنة وزير الأوقاف بالبترول: الواسطة موجود بين كل فئات الشعب

علق الإعلامي جابر القرموطي على واقعة تعيين ابنة وزير الأوقاف في وزارة البترول، بعد تواصله مع وزير البترول الحالي، رغم وجود قرار بمنع التعيينات في البترول.

وقال القرموطي، ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، بمجموعة من نبات “الكوسة”، أن الواسطة والمحسوبية أمر موجود بين كل فئات الشعب.

وضرب “القرموطي” مثلا على مواطن عادي إذا طلبت ابنته أو ابنه أن يقوم بالتوسط لدي أحد معارفه لتعيينه بإحدى الشركات، لافتا إلى أن أى أب سيتعاطف مع أبنائه وسيقوم بفعل ما في استطاعته من أجل التوسط لهم.