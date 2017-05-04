ترامب: زيارة السعودية ستؤسس مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب2017-05-04 21:22:39
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أنه سيقوم في وقت لاحق من شهر مايو الجاري بأول رحلة خارجية له منذ وصوله إلى البيت الأبيض، تشمل زيارة السعودية وإسرائيل والفاتيكان.
وأوضح ترامب - في تصريحات بحديقة البيت الأبيض نقلتها قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن زيارته إلى الرياض ستؤسس مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب.
وقال ترامب : “رحلتي الأولى إلى الخارج كرئيس للولايات المتحدة ستكون إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل وروما”.
وتضاف المحطات الثلاث إلى مشاركة الرئيس الأمريكي المعلن عنها في قمتي حلف شمال الأطلسي في بروكسل، ومجموعة السبع الصناعية في صقلية نهاية شهر مايو الحالي.
من جهة أخرى أعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس الثاني سيستقبل ترامب في 24 مايو ، وذلك أثناء زيارته المقررة الى إيطاليا لحضور قمة مجموعة السبع الصناعية.
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